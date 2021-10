Ffff – Cie Ke Kosa – Festival Nijinskid Maison des Arts de St-Herblain, 2 février 2022, Saint-Herblain.

2022-02-02 Dimanche 30 janvier et mercredi 2 février 2022 à 17h

Horaire : 17:00 17:25

Gratuit : non 5 € Dimanche 30 janvier et mercredi 2 février 2022 à 17h

Danse – Jeune public. La métaphore du fil qui se déroule, comme la vie qui fait son cours, du calme à la tempête, du doute à la certitude est le point de départ de “Ffff”. La pelote de fil devient personnage imaginaire. Elle trace son chemin, se perd, s’emmêle, tourne en boucle, cherche un détour, se sent sur le fil, change de texture… Autant d’états et d’images qui racontent les expériences que nous traversons pour grandir. C’est donc à ce voyage sensible et sensoriel que vous êtes conviés. A travers l’univers visuel, le travail corporel de Giulia et l’approche sonore de Pascal, “Ffff” s’adresse avec douceur au sens des enfants. Les formes et les sons inconnus, les nuances d’énergie, les rythmiques, les actions corporelles… sont un véritable langage à ressentir. Les enfants sont libres d’entrer dans “Ffff” avec leur vécu, de l’interpréter à leur façon et de se l’approprier. Il n’y a pas d’histoire littérale, il s’agit simplement de stimuler leur imaginaire et d’ouvrir leur champs des possibles. A partir du texte “Au Fil de la Vie” de Aurora SanseverinoChorégraphie et danse : Giulia Arduca Création sonore et musique live : Pascal Thollet Durée : 25 min. Public : à partir de 2 ans Dans le cadre du Festival Nijinskid (27 janvier au 11 février 2022)

Maison des Arts de St-Herblain adresse1} Est Saint-Herblain 44800 Est

02 28 25 25 80