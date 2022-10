Feydeau fait son théâtre Aureilhan Aureilhan Catégories d’évènement: Aureilhan

Hautes-Pyrnes

Feydeau fait son théâtre Aureilhan, 9 octobre 2022, Aureilhan. Feydeau fait son théâtre

24 avenue Jean Jaurès AUREILHAN ECLA Aureilhan Hautes-Pyrnes AUREILHAN 24 avenue Jean Jaurès

2022-10-09 15:30:00 – 2022-10-09

AUREILHAN 24 avenue Jean Jaurès

Aureilhan

Hautes-Pyrnes Aureilhan par la Compagnie Arcal, deux pièces » Feu la mère de Madame » et » Gibier de potence »

Du théâtre de boulevard, fertile en intrigues et en rebondissements.

Ces pièces démarrent par une querelle futile qui s’envenime et débouche sur une sorte de » gigantesque lessive conjugale « . Quiproquos, hasards et retournements de situations se succèdent dans les deux pièces. Tout public, secousses d’imprévus ! » Feu le mère de Madame »

Lucien, rentré tard du bal des Quat’z’arts, réveille sa femme Yvonne qui commence à lui faire une scène; La tempête passée, un valet de chambre sonne à la porte au moment où les deux époux se couchent. Le messager est porteur d’une bien terrible nouvelle ; le mère de Madame est morte…. » Gibier de potence » :

Plumard, un ancien herboriste, a épousé La Lamballe » une étoile d’opérette à la mode « . Il soupçonne Taupinier de faire la cour à sa femme et lui tend un piège. Attiré par la renommée de La Lamballe, un professeur de rhétorique se présente sous un nom d’emprunt, Lemercier. La Lamballe découvre, horrifiée, qu’un crime a été commis par un certain Lermercier; serait-ce le même ? accueil.mjcaureilhan@gmail.com +33 5 62 38 04 46 AUREILHAN 24 avenue Jean Jaurès Aureilhan

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Aureilhan, Hautes-Pyrnes Autres Lieu Aureilhan ECLA Adresse Aureilhan Hautes-Pyrnes AUREILHAN 24 avenue Jean Jaurès Ville Aureilhan lieuville AUREILHAN 24 avenue Jean Jaurès Aureilhan Departement Hautes-Pyrnes

Aureilhan ECLA Aureilhan Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aureilhan/

Feydeau fait son théâtre Aureilhan 2022-10-09 was last modified: by Feydeau fait son théâtre Aureilhan Aureilhan ECLA 9 octobre 2022 24 avenue Jean Jaurès AUREILHAN ECLA Aureilhan Hautes-Pyrnes Aureilhan Hautes-Pyrnes

Aureilhan Hautes-Pyrnes