2023-02-01 – 2023-02-28

LES LUNDIS WINDOWS

de 10h à 11h30 : Perfectionnement thématique sur l’environnement de Windows 11

– Les différents navigateurs et moteurs de recherche, sécurité, extensions utiles (traducteur de site, bloqueurs de pub…)

LES LUNDIS INITIATION

de 15h à 16h30 : Initiation à l’outil informatique.

– Bases informatiques (éléments ordinateur et périphériques, souris clavier)

– Qu’est ce que le Bureau Windows ?

– Fonction de la barre des tâches

– Qu’est ce que le Menu Démarrer?

– Qu’est ce qu’une fenêtre ?

INSTANT SMARTPHONE : L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE

> Lundi 6 Février de 10h à 12h

Simplifiez vos démarches en ligne en créant et validant votre identité numérique et

en installant l’application. Plus besoin de remplir des formulaires, fini le casse-tête des multiples comptes et mots de passe à gérer.

LES MARDIS FABLAB :

de 10h à 12h et de 14h30 à 17h

Ateliers créatifs réalisés à l’aide des machines outils du Fablab.

Les 7 et 14 Février

Brodez vos dessins !

Venez créer des dessins sur papier et découvrons ensemble ce que ça donnera une fois brodé sur tissus à l’aide de la brodeuse numérique …

LES MERCREDIS FORMATION :

de 9h30 à 12h

Afin d’utiliser les machines du FabLab, une formation préalable est nécessaire, au choix : découpe laser, brodeuse numérique pro 6 fils, impression 3D, Arduino. N’hésitez pas à venir rencontrer un animateur afin de discuter de votre projet et par conséquent choisir la technologie appropriée à vos besoins.

Sur rendez vous

LES RENDEZ-VOUS CV : le 16/02 de 10h à 12h

Atelier GRATUIT de modernisation et d’impression de CV pour les demandeurs d’emploi, afin de les accompagner dans la mise en forme et la découverte d’outils en ligne (CVDesignR) pour la réalisation de CV modernes et professionnels. (Pensez à vos identifiants

Pôle Emploi/mail/clé USB…)

INITIATION À L’ ÉCOVANNERIE

Venez découvrir l’écovannerie et créer des objets à partir de journaux recyclés! 3 matinées consacrées à l’apprentissage de la méthode avec Philippe. Jeudi 2, 9 et 16 Février 2023 (Participation : 10€ pour les 3 séances)

FABLAB DANS ET HORS LES MURS !

22 Février au FabLab

Atelier 3 D et découpe laser avec l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) de Saint Germain du Bel Air.

Lors de cette journée, les enfants pourront créer décors et accessoires pour figurines Playmobil ® à l’aide de l’imprimante 3D et de la découpe laser, faisant suite à leur visite de l’Exposition Playmobil ® au Château de Castelnaud.

24 février : FabLab délocalisé

Atelier Stop Motion (film image par image) Prise de vue et projection des mini films en stop motion réalisés par les enfants avec les

créations faites au Fablab, dans les locaux de

l’ACM de Saint Germain du Bel Air.

Animations découverte, Cours, Formations, Ateliers, Découvertes, Créations ……

Ateliers sur inscription.

