2023-02-01 – 2023-02-28

En Janvier

Atelier bébés Lecteurs .Animé par Margaux.Mercredi 25/01 à 10h30.

Chants de la Renaissance avec l’ensemble vocal et instrumental Varia Voce .Mercredi 27/01 à 18h30.

Entrée libre.

Médiations autour du Conte . De Janvier à Mai, dans les écoles primaires d’Anglars-Nozac, du Vigan et de Payrignac avec le Théâtre d’Aymare Représentations du spectacle «Lâche-moi» (séances scolaires) à l’espace Jean Carmet.

Et si vous rameniez l’art contemporain à la maison ! Permanence de l’Artothèque du Lot. Mercredi 08/02 de 10h à 16h.

Atelier bébés Lecteurs. Animé par Margaux. Mercredi 08/02 à 10h30.

«Humour Polaire avec Jorn Riel»Vendredi 10/02 à 18h30. Lectures de quelques racontars par Hélène Pierron – Tout public – Entrée libre.

Lectures chez l’habitant. Vendredi 17/02 – RDV à 20h30 devant la BIG (côté Rue) – sur inscription

Sur le réseau …

À Concorès :

Permanence de la Bibliothèque à l’Escale. Jeudi 2/02 à partir de 14h.

Portage de livres à domicile. Jeudi 9/02.

Bibliothèque Hors-Les-Murs : interventions en EHPAD et en crèche.

«Les dinos d’hier à aujourd’hui»

Exposition du projet LitterNature porté par le Service de Culture Scientifique (SCS) de l’Université de Montpellier et ses nombreux partenaires.

Cette exposition permet de révéler les oiseaux et les dinosaures, bien ancrés dans l’imaginaire du public. Elle est une incitation à découvrir les sciences naturalistes et un moyen d’aborder l’évolution et la classification de façon accessible en mêlant imaginaire et savoirs scientifiques. Du 15 février au 18 mars.

Mercredi 15 février à 10h30 : visite guidée conduite par l’université de Montpellier (Enfants 6-12 ans)

Mercredi 15 février à 14h30 : atelier «Sur la trace des dinosaures» animé par Délires d’encre (Enfants 6-12 ans – sur inscription). Médiations avec les classes.

Expo, ateliers, pour petits et grands, lectures, …….

Animations gratuites sur inscription.

