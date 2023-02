FEVER ON TREES + FUNKY MONDAYS LA DAME DE CANTON, 3 mars 2023, PARIS.

FEVER ON TREES + FUNKY MONDAYS LA DAME DE CANTON. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 20:00 (2023-03-03 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

1-1068218 & 3-1068219 FEVER ON TREES Inspiré des sonorités Soul/Funk des années 70 à aujourd’hui, Fever On Trees fait monter la température et vous donnera envie de vous déhancher, de vous embrasser. De vibrer, tout simplement. Réunis il y a deux ans, lors de rencontres fortuites sur les scènes de Jam Sessions parisiennes, cinq musiciens, liés par le coeur et l’envie de partager leur amour de la musique afro-américaine, vous emmènent dans leur univers au travers de reprises et autres arrangements. Le coup de foudre entre Amélie, Marc, Arthur, Pierre, et Hugo est quasi-instantané, et celà se ressent. Funky Mondays est un groupe de reprises de Funk et de Disco porté par 6 musiciens. Ils ajoutent leurs ingrédients amoureusement mijotés et se mêlent à l’âme de ces chansons qui traversent le temps.Rien de tel qu’un set endiablé des Funky Mondays pour chatouiller vos oreilles et faire frémir votre corps.

LA DAME DE CANTON PARIS PORT DE LA GARE, FACE BNF Paris

