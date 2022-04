Feux sacrés ! Marseille 7e Arrondissement, 31 mai 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Feux sacrés ! La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-05-31 – 2022-06-11 La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Ensemble, La Criée et le Cirva invitent le spectateur à entrer dans le verre par la porte du Théâtre !



À Marseille, le Cirva — Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques — invite des artistes à travailler le verre avec une totale liberté. Ce centre d’art est un lieu de projection pour la pensée qui rencontre une matière réputée complexe, imprévisible et mystérieuse.



Ensemble, La Criée et le Cirva invitent le spectateur à entrer dans le verre par la porte du Théâtre, transformé durant 15 jours en centre d’art.



Une exposition d’oeuvres déployée dans le hall, et une installation dans la petite salle du théâtre imaginée par Macha Makeïeff, directrice de La Criée et Stanislas Colodiet, directeur du Cirva, présentant des pièces volontairement inachevées, choisies comme des fragments de recherche, des essais, des échecs, des récits ouverts à l’imaginaire.



Vernissage – Mercredi 1er juin à 18h

https://www.theatre-lacriee.com/programmation/saison/feux-sacres.html

