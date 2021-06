Nantes Centre Chorégraphique National de Nantes - CCNN Loire-Atlantique, Nantes Feux – Elise Lerat / Collectif Allogène Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Réservation obligatoire au 02 40 93 30 97 Dans cette pièce, les danseurs explorent les intensités des flux de leurs mouvements. Ils tentent d’harmoniser le rythme de l’individu et celui de leur communauté, en se confrontant au rêve d’une vie à la fois solitaire et collective. Tous perçoivent le monde qu’ils sont en train de créer, fluide et fragmenté. Où se mêlent humour, tragique et éclat. Leur réalité est un lieu de jeux de puissance, de prise de pouvoir, d’émulation, d’unisson, de libération. De chacun d’eux naissent des figures héroïques. Le devenir igné est rythme : les feux prennent leur origine dans un frottement rythmique.Dans le cadre des « Avant Scènes en ouverture du festival « Les Scènes Vagabondes » (1 au 4 juillet 2021) organisé par la Ville de Nantes. Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN 23 Rue Noire Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes

