Feux de la St Jean

Feux de la St Jean, 25 juin 2022, . Feux de la St Jean

2022-06-25 – 2022-06-25 Pour accéder aux berges de l’Aveyron l’entrée sera facturée 5€ donnant droit à un sandwich, une boisson (jus de fruit ou vin) et une part de fouace Berges de l’Aveyron – 21h Pour accéder aux berges de l’Aveyron l’entrée sera facturée 5€ donnant droit à un sandwich, une boisson (jus de fruit ou vin) et une part de fouace OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville