Feux de la Saint Jean Willer-sur-Thur, 25 juin 2022, Willer-sur-Thur.

2022-06-25 – 2022-06-25

Willer-sur-Thur Haut-Rhin Willer-sur-Thur

La soirée de la Saint-Jean à Willer-sur-Thur se veut très festive et conviviale : animations dansantes, orchestre et feux d’artifice spectaculaires sont au programme. Venez retrouver les conscrits qui ont travaillé dur pour construire les bûchers et fêter avec eux le solstice d’été !

Bûcher construit par les conscrits, feux d’artifices et bal, buvette et restauration.

+33 3 89 38 16 50

Willer-sur-Thur

