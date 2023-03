Feux de la Saint Jean Willer-sur-Thur Willer-sur-Thur Catégories d’Évènement: 68760

68760 Willer-sur-Thur La soirée de la Saint-Jean se veut très festive et conviviale : animations dansantes, orchestre et feux d’artifice spectaculaires sont au programme. Venez retrouver ceux qui ont travaillé dur pour construire les bûchers et fêter avec eux le solstice d’été ! Une soirée festive et conviviale pour célébrer le solstice d’été ! Animations dansantes et feux d’artifice spectaculaires sont au programme. +33 3 89 38 16 50 Willer-sur-Thur

