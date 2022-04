Feux de la Saint-Jean Varaville Varaville Catégories d’évènement: Calvados

Varaville

Feux de la Saint-Jean
Stade Jacques Péchaud
25 avenue Président René Coty
Varaville

2022-06-25 19:00:00 – 2022-06-25

Varaville
Calvados

Venez fêter le jour le plus long et célébrer le début de l'été autour d'un immense bûcher en bois. Barbecue géant, musique ou encore danse : le programme parfait pour une soirée réussie !

