Feux de la Saint-Jean organisés par l’association de l’Archéo’site Archéo’site Les Rues-des-Vignes, samedi 22 juin 2024.

Feux de la Saint-Jean organisés par l’association de l’Archéo’site Participez à une soirée magique lors des Feux de la Saint-Jean, organisée par l’association de l’Archéo’site. Une célébration traditionnelle à ne pas manquer ! Samedi 22 juin, 14h00 Archéo’site

Plongez dans la tradition lors des Feux de la Saint-Jean, organisés par l’association de l’Archéo’site.

Venez célébrer le solstice d’été lors d’une soirée magique remplie de folklore, de musique et de festivités. Au programme : des danses autour du feu, des spectacles de jonglerie, des concerts de musique folklorique et bien plus encore. Profitez également d’activités familiales, de stands de restauration et de boissons pour une expérience complète et conviviale. Que vous soyez passionné de traditions anciennes ou simplement à la recherche d’une soirée festive, les Feux de la Saint-Jean à l’Archéo’site vous promettent une ambiance chaleureuse et mémorable pour toute la famille.

Archéo’site 882 Rue Haute, 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

L’archéosite CAC Cambrai