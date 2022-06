Feux de la Saint Jean Le Pin Le Pin Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Le Pin

Feux de la Saint Jean Le Pin, 2 juillet 2022, Le Pin. Feux de la Saint Jean

Allée du Stade Salle Omnisport Le Pin Deux-Sèvres Salle Omnisport Allée du Stade

2022-07-02 15:00:00 – 2022-07-02 01:00:00

Salle Omnisport Allée du Stade

Le Pin

Deux-Sèvres Le Pin EUR Le comité des fêtes du Pin, vous propose sa 15ème édition des Feux de la Saint Jean:

15h : Jeux en bois, structure gonflable, palets, ping-pong

18h30 : Accueil des nouveaux habitants

19h : Apéritif offert par la Municipalité

21h : Repas

Salle Omnisport Allée du Stade Le Pin

