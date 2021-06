Saint-Amarin Saint-Amarin Haut-Rhin, Saint-Amarin Feux de la Saint-Jean dans la Vallée de la Thur Saint-Amarin Saint-Amarin Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Saint-Amarin

Feux de la Saint-Jean dans la Vallée de la Thur Saint-Amarin, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Amarin. Feux de la Saint-Jean dans la Vallée de la Thur 2021-07-03 – 2021-07-10

Saint-Amarin Haut-Rhin Saint-Amarin Issue d’une tradition ancestrale célébrée lors de la nuit du solstice d’été, les traditionnels Feux de la St Jean de la Vallée de Saint-Amarin offrent un spectacle féerique, unique en son genre. Fêtez le solstice d’été tout en lumière autour du feu de la Saint-Jean. Ambiance conviviale garantie ! +33 3 89 82 13 90 Issue d’une tradition ancestrale célébrée lors de la nuit du solstice d’été, les traditionnels Feux de la St Jean de la Vallée de Saint-Amarin offrent un spectacle féerique, unique en son genre. dernière mise à jour : 2021-06-22 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Saint-Amarin Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Amarin Adresse Ville Saint-Amarin lieuville 47.87425#7.02919