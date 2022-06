FEUX D’ARTIFICES BOUZEY Sanchey Sanchey Catégories d’évènement: Sanchey

FEUX D’ARTIFICES BOUZEY Sanchey, 27 août 2022, Sanchey. FEUX D’ARTIFICES BOUZEY

Sanchey Vosges

2022-08-27 22:00:00 22:00:00 – 2022-08-27 Sanchey

Vosges Sanchey Spectacle pyrotechnique de la Communauté d’Agglomération d’Epinal.

le feu d’artifice du lac de Bouzey revient pour le plaisir des spectateurs ! Rendez-vous au réservoir de Bouzey, pour ce grand feu d’artifice depuis la grande digue du lac de Bouzey.

>Visible depuis la plage des Américains à Chaumousey ou Allée des Roches à Sanchey.

Spectacle gratuit. +33 3 29 82 47 16 Sanchey

