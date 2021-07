Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille Moselle, Vic-sur-Seille FEUX D’ARTIFICE Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille Catégories d’évènement: Moselle

Vic-sur-Seille

FEUX D’ARTIFICE Vic-sur-Seille, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Vic-sur-Seille. FEUX D’ARTIFICE 2021-07-24 – 2021-07-24

Vic-sur-Seille Moselle Vic-sur-Seille A la tombée de la nuit – Feu d’artifice. mairie.vicsurseille@wanadoo.fr +33 3 87 01 14 14 http://www.vic-sur-seille.fr/ google dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Vic-sur-Seille Étiquettes évènement : Autres Lieu Vic-sur-Seille Adresse Ville Vic-sur-Seille lieuville 48.78273#6.52889