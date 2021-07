Veaugues Veaugues Cher, Veaugues Feux d’artifice Veaugues Veaugues Catégories d’évènement: Cher

Veaugues

Feux d’artifice Veaugues, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Veaugues. Feux d’artifice 2021-07-14 – 2021-07-14

Veaugues Cher Veaugues Feux d’artifice organisé par la Mairie de Veaugues.

Tiré à la nuit tombée, Place de l’Eglise. Feux d’artifice organisé par la Municipalité et tiré place de l’église à la nuit tombée +33 2 48 79 24 20 Feux d’artifice organisé par la Mairie de Veaugues.

Tiré à la nuit tombée, Place de l’Eglise. ©Unsplash dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Veaugues Étiquettes évènement : Autres Lieu Veaugues Adresse Ville Veaugues lieuville 47.25777#2.75685