Feux d'artifice 2021-07-14 21:45:00 – 2021-07-14 23:00:00 Place du Cours Monument aux morts

Marcigny Saône-et-Loire Retraite aux flambeaux à partir de 21h45 (Cours de la mairie), départ du défilé avec le réveil musical à 22h15, suivi par le feu d’artifice à la tombée de la nuit.

Présence du manège : la piste rose. chjanin2@wanadoo.fr +33 3 85 25 03 51 http://www.marcigny.fr/

