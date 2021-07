Fraize Fraize Fraize, Vosges FEUX D’ARTIFICE Fraize Fraize Catégories d’évènement: Fraize

Vosges

FEUX D’ARTIFICE Fraize, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Fraize. FEUX D’ARTIFICE 2021-07-13 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-13 23:30:00 23:30:00 stade André Richard rue du Pont de la Forge

Fraize Vosges A partir de 21 h, marche aux flambeaux au départ de la Mairie (place de l’Hôtel de Ville) pour un départ à 22 h vers le stade où seront tirés les feux. +33 3 29 50 80 07 dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Fraize, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Fraize Adresse stade André Richard rue du Pont de la Forge Ville Fraize lieuville 48.18664#6.99611