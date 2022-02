FEUX D’ARTIFICE ET MÉCHOUI Nogent-le-Bernard Nogent-le-Bernard Catégories d’évènement: Nogent-le-Bernard

Nogent-le-Bernard Sarthe Le comité des fêtes de Nogent le Bernard vous invite à son traditionnel feu d’artifice et sa soirée méchoui.

Ambiance conviviale et bonne humeur garantie ! +33 6 77 83 20 24 Le comité des fêtes de Nogent le Bernard vous invite à son traditionnel feu d’artifice et sa soirée méchoui.

