FEUX D'ARTIFICE DU 14 JUILLET
Montpellier

Montpellier

FEUX D'ARTIFICE DU 14 JUILLET
2021-07-13 – 2021-07-14
Montpellier

Montpellier Hérault Ne manquez pas les différents feux d’artifice et manifestations des 13 et 14 juillet dans la Métropole de Montpellier ! Au programme notamment : ►Montpellier – Parc Charpak

14 juillet 2021

Feu d’artifice • Parc Charpak à 23h (durée de 20 mn). Il est conseillé de venir en transports en commun.

L’ouverture du parc Charpak se fera à partir de 18h.

Fouille des sacs aux entrées, pas de verres acceptés.

Port du masque obligatoire. Dans la Métropole (sous réserve de modifications): ►Castelnau le lez :

l13 Juillet 2021

Feu d’artifice à 22h place de l’Europe ►Castries

Samedi 13 juillet à 22h30 dans le Parc du Château ►Clapiers

14 juillet 2021

dans le parc municipal Claude Leenhardt

20h30 : La fanfare les Loustics du Pic mettra l’ambiance sous les arbres du parc

21 h30 : spectacle pour tout public

22h30 : feu d’artifice ►Cournonterral

13 juillet 2021

19h00 : Apéritif offert à la population

21h00 : Retraite au flambeau

22h30 : Feu d’artifice

23h00 : Animation DJ

Buvette tenue par le comité des fêtes ►Jacou

13 juillet 2021

21H30, terrain de tambourin

Animation musicale par la fanfare The Sweet Peppers

Feu d’artifice (à partir de 22h30) ►Juvignac

14 juillet 2021

Fête citoyenne de 11h30 à 1h du matin au Parc des Thermes

apéros, repas au format XXL, jeux d’eau et d’adresse, ateliers créatifs, musique, le tout agrémenté de quelques nouveautés (green tennis, green volley, sculptures sur ballon) – sur inscription ►Le Crès

Fête républicaine

Au Lac. Le 13

Le 14, Place de la liberté ►Pérols

13 juillet 2021 Au Parcours de santé

19h : Pique-nique républicain, animé par DJ Philou

22h15 : Grand feu d’artifice ►Pignan

13 Juillet 2021

Cérémonie du mardi 13 juillet à 18h devant le monument aux morts.

La cérémonie sera suivie d’un apéritif dans le parc du château. ►Saint-Drézéry

14 juillet 2021

Feu d’artifice Allée de la Liberté ►Saint-Jean-de-Védas

14 juillet 2021

