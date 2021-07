Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois, Oise Feux d’artifice du 14 Juillet Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois

Crépy-en-Valois Oise Crépy-en-Valois Célébration à Crépy-en-Valois de la fête nationale du 14 juillet !

Rendez-vous le mardi 13 juillet à 22h place Michel Dupuis où Mr le maire fera un discours.

Des lampions seront distribués et la fanfare de Feigneux « Au cuivres citoyens » sera présente.

A 23h feux d’articifice au pied des remparts. Attention, pas de bal cette année.

Informations au 03 44 59 42 14

