Ce spectacle gratuit est offert par la mairie de St Geniez d’Olt et d’Aubrac Merci de respecter les règles sanitaires en vigueur Pour fêter le 14 juillet, un feu d’artifice sera tiré du monument Talabot, à St Geniez d’Olt. Au programme de cette soirée : marché nocturne, concerts, bal, et, pour clôturer cette soirée, un feu d’artifice sera tiré du monument Talabot !

