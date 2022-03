FEUX D’ARTIFICE AU FESTIVAL DE FIBRES EN MUSIQUE Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Né il y a 26 ans à l’initiative des anciens producteurs de chanvre de la vallée de la Loire, le festival de Fibres en Musique montre les gestes de la culture et du travail de cette plante qui se pratiquaient dans cette région jusqu’au milieu des années 60 pour la confection de cordage, textile …. Animations durant tout le week-end et feu d’artifice le dimanche soir : Feu d’artifice musical offert par la commune de Mauges-sur-Loire à partir de 22h. Le Festival de Fibres en Musique est une véritable rencontre entre les cultures et les générations ! +33 2 41 39 07 07 https://defibresenmusique.com/ Né il y a 26 ans à l’initiative des anciens producteurs de chanvre de la vallée de la Loire, le festival de Fibres en Musique montre les gestes de la culture et du travail de cette plante qui se pratiquaient dans cette région jusqu’au milieu des années 60 pour la confection de cordage, textile …. Animations durant tout le week-end et feu d’artifice le dimanche soir : Feu d’artifice musical offert par la commune de Mauges-sur-Loire à partir de 22h. Quai du Saumon MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire

