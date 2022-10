FEUX CROISÉS#3 – DU CALAME À LA BOMBE, LE GESTE S’ÉCRIT Nancy, 5 novembre 2022, Nancy.

FEUX CROISÉS#3 – DU CALAME À LA BOMBE, LE GESTE S’ÉCRIT

2022-11-05 14:30:00 14:30:00 – 2022-11-05 20:30:00 20:30:00

La 3e édition de Feux croisés: « Du calame à la bombe, le geste s’écrit » s’intéressera au geste créateur dans l’exercice de la calligraphie latine contemporaine et du graffiti writing.

Quelles sont les spécificités de chacune des disciplines? Quels sont leurs points de convergence?

Les intervenants:

Stéphane ALFONSI, peintre calligraphe, spécialisé en calligraphie latine contemporaine.

Émilie AURAT,graphiste et chercheuse spécialisée en design graphique, typographique et éditorial. Bastien GRÉLOT (le Studiographe), artiste lettreur issu de la scène graffiti et formé à la calligraphie.

Pierre S0EMONE, artiste graffeur qui explore des esthétiques nouvelles où la place de l’accident, du non-prévisible, est un élément indissociable de sa pratique.

Yvan von STEBUT, enseignant à l’École Supérieure d’Art de Lorraine, associe dans ses cours théories des arts et pratique sonore. Musicien et plasticien, il s’intéresse aux formes expressives issues des sous cultures.

Programme:

Dialogue entre Y. von Stebut et E. Aurat

Présentation de leurs travaux par S. Alfonsi, B. Grélot et P. Soemone et créations en direct

Table ronde animée par E. Aurat et Y. von Stebut

Deux collations ponctueront la journée

+33 6 15 41 98 84 https://associationculturecom.blogspot.com/

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy

