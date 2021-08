MillevachesMillevaches Millevaches Millevaches Corrèze, MILLEVACHES Feutre à l’aiguille Millevaches Millevaches MillevachesMillevaches Catégories d’évènement: Corrèze

Prévoir un chapeau et de l’eau Dans le cadre des Mardis de la Maison du Parc, venez découvrir le travail de la laine (savoir-faire ancestral du territoire) et de la technique du feutre à l’aiguille. A l’aide de laine cardée et d’aiguilles à feutrer, vous réaliserez une création du Parc pour repartir avec ! Animation proposée par Felletin Patrimoine environnement. felletinpatrimoine@gmail.com +33 5 55 66 54 60 http://www.felletinpatrimoine.com/ De 14h30 à 16h30 à la Maison du Parc, sur réservation obligatoire.

