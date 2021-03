Toulouse Théâtre Garonne Toulouse Feuilletons Théâtre Garonne Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Théâtre Garonne, le dimanche 4 avril à 19:00

[**Alúnisson(s)**](https://www.theatregaronne.com/evenements/2020-2021/alunissons) **Danse / Musique** Intrigue musicale et chorégraphique – Alain Franco / Johanne Saunier Quand le XIXe siècle tire sa révérence, il a déjà entrepris, avec Charcot, Freud, Debussy et Duncan, son exploration de la psyché humaine. La musique et la danse trouvent alors en ce continent sauvage un terrain propice à l’intrication esthétique. Les mondes cinétiques, cinématographiques, et musicaux viennent s’arrimer à celui de l’industrie. Dans ces Feuilletons d’un monde en devenir, la danseuse Johanne Saunier (Ballets confidentiels) et le pianiste Alain Franco (La Damoiselle élue, Le Carnet d’un disparu) nous racontent l’histoire passionnée de la musique avec la danse, au siècle du romantisme. #### Infos Pratiques : Dimanche 4 avril à 19h (concert dansé, précédé d’un brunch)

Tarifs : 16€ / 12€ / 10€ (Placement libre)Le concert sera précédé d’un brunch.Tarif du brunch si vous êtes détenteur d’un billet pour le concert : 19 € (sur réservation)

2021-04-04T19:00:00 2021-04-04T20:59:00

