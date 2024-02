FEUILLES Mauguio, mercredi 10 avril 2024.

FEUILLES Mauguio Hérault

Une pièce chorégraphique par la compagnie KD Dance

Éveiller l’imaginaire avec un corps et des formes abstraites. Tel est le pari de Feuilles , une pièce chorégraphique fortement inspirée du peintre Mondrian qui, dans son travail, était à la recherche des formes les plus pures et les plus abstraites. Sur scène, on découvre avec l’interprète les lignes, les carrés et les rectangles qui apparaissent ; les couleurs primaires rouge, jaune, et bleu ; ainsi que les deux non-couleurs noir et blanc.

Un univers poétique se dessine au fur et à mesure de leur apparition, créant un monde où tout imaginaire est possible.

Tarif 6€ 4€

Jeune public dès 18 mois 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10

fin : 2024-04-10

Boulevard Anterrieu

Mauguio 34130 Hérault Occitanie

