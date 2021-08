Pont-de-Vaux Musée Chintreuil Ain, Pont-de-Vaux Feuillage, performance arborée Musée Chintreuil Pont-de-Vaux Catégories d’évènement: Ain

le samedi 18 septembre à Musée Chintreuil

Une danseuse voltigeuse, un arbre, un musicien : la rencontre de trois entités dans de courts tableaux improvisés où le corps aérien voltige, se niche au coeur des branches, comme si l’arbre et la danseuse ne faisaient qu’un. Témoin de ce moment de suispension, le public vit et voit l’arbre différemment, au son d’un saxophone …

Entrée libre sur le parking des 45 vents, à côté de la piscine

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:40:00;2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T18:40:00

