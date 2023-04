Apero Concert 3 Bournon, 5 août 2023, Feugères.

Pommaïa accueillera Alexis Pierre, auteur compositeur, interprète et guitariste pour un apéro concert en toute détente.

Venez voyager le temps d’une soirée dans un univers à la frontière du céleste et du terrien. Une succession de musiques qui racontent l’histoire d’un homme en quête de sagesse..

3 Bournon

Feugères 50190 Manche Normandie



Pommaïa will welcome Alexis Pierre, author, composer, performer and guitarist for a relaxed aperitif concert.

Come and travel the time of an evening in a universe at the border of the celestial and the earthly. A succession of musics which tell the history of a man in search of wisdom.

Pommaïa acogerá a Alexis Pierre, autor, compositor, intérprete y guitarrista, para un concierto aperitivo distendido.

Venga a viajar en el tiempo de una velada en un universo en la frontera de lo celestial y lo terrenal. Una sucesión de músicas que cuentan la historia de un hombre en busca de sabiduría.

Pommaïa empfängt den Autor, Komponisten, Interpreten und Gitarristen Alexis Pierre zu einem entspannten Aperitifkonzert.

Reisen Sie einen Abend lang in ein Universum an der Grenze zwischen dem Himmlischen und dem Irdischen. Eine Abfolge von Musikstücken, die die Geschichte eines Mannes auf der Suche nach Weisheit erzählen.

