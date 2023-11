Marché de Noël et bourse aux jouets de Feugarolles Feugarolles, 19 novembre 2023, Feugarolles.

Feugarolles,Lot-et-Garonne

Venez vivre la magie de Noël à Feugarolles avec son marché de Noël organisé par la Mairie.

Balade en poney offerte, jeux, présence du Père Noël !.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

Feugarolles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and experience the magic of Christmas in Feugarolles with its Christmas market organized by the Mairie.

Free pony rides, games and Santa Claus!

Venga a vivir la magia de la Navidad en Feugarolles con su mercado navideño organizado por el Ayuntamiento.

Paseos gratuitos en poni, juegos y Papá Noel

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten in Feugarolles mit seinem vom Rathaus organisierten Weihnachtsmarkt.

Kostenloses Ponyreiten, Spiele, Anwesenheit des Weihnachtsmanns!

Mise à jour le 2023-11-03 par OT de l’Albret