Feuferouïte (Faut faire entendre) · Cie La magouille Le Théâtre, 26 avril 2022, Laval.

Feuferouïte (Faut faire entendre) · Cie La magouille

Le Théâtre, le mardi 26 avril 2022 à 20:30

Lucie est une jeune aide-soignante appréciée de tous. Chaque jour, avec une infinie bienveillance, elle lave, porte et supporte les personnes âgées dont elle a la charge. Mais bientôt ses conditions de travail se dégradent, sa vie amoureuse s’étiole. La douceur laisse place à la précipitation, et les résidents en subissent les conséquences. Comment, dès lors, retrouver la tendresse perdue ? Après plusieurs années d’intervention en hôpital gériatrique, cette compagnie normande met en scène, avec un regard neuf, le rapport au corps et à l’intimité en Ehpad. Comédiens et marionnettes réalistes à taille humaine trouvent ici un pouvoir d’incarnation inouï pour signifier ce désir et cette pulsion de vie qui souffle toujours en nous, même à l’orée de nos existences.

15€ · 10€ · 6€

Un sujet sensible, porté par un humour tendre et un art aiguisé des formes manipulées.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval Mayenne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T20:30:00 2022-04-26T21:45:00