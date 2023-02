FEU! SALLE ARISTIDE BRIAND, 5 mai 2023 00:00, SAINT CHAMOND.

FEU! FEU!. Un spectacle à la date du 2023-05-05 au 2023-05-05 20:00. Tarif : 22.0 22.0 euros.

SALLE ARISTIDE BRIAND SAINT CHAMOND Loire . VILLE DE SAINT CHAMOND (3-LD2021-000716) présente ce spectacle. Suite à l’hospitalisation de sa mère, Lou, 14 ans, se retrouve seul/e à la maison. Sa solitude prend un tour critique le jour où un incendie se déclare dans l’usine chimique toute proche et que la ville est confinée. À la porte, défile tout un monde adulte, saisi de panique. Tandis que de la chambre émergent mystérieusement les personnages des fictions de son enfance, encore plus incontrôlables. Lou et ses amis, décidés à ne pas subir la catastrophe industrielle, cherchent un mode d’action commune. Pour se ménager un nouvel équilibre et aider ses amis, Lou va mettre à contribution tous ses visiteurs et allier les puissances du réel à celle de l’imagination.Tarifs réduits:Familles nombreuses – demandeurs d’emploi, Familles nombreuses – demandeurs d’emploi, Familles nombreuses – demandeurs d’emploi.Réservation PMR: 04 77 31 04 41.

