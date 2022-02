Feu ! Marseille 3e Arrondissement, 1 juin 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Feu ! Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-06-01 21:15:00 21:15:00 – 2022-06-01 Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

8 15 Ceci n’est pas une pipe ni une introduction à la lecture de Karl Marx



Une performance pour l’espace public de Nadège Prugnard



Faut-il sortir son flingue et revendiquer une violence légitime face aux systèmes de domination capitaliste ? Doit-on passer à la lutte armée ? J’ai choisi de répondre à cette question par une lettre d’amour, une voix écrite pour un piano, un poème « sorcier » qui interroge la puissance et l’impuissance du langage à déjouer les violences du monde et qui inscrit l’amour comme seule « arme » pour tenir l’univers en joue. Feu ! c’est d’abord un tableau qui se fait devant nous dans l’espace public, une femme devant un micro, un piano qui va s’embraser, une parole ultime où viennent se dessiner par touches, avec des ventilos, des brumes pailletées, des pluies noires, les cheveux de Médée, des paysages oniriques, des effets sorciers. Nadège Prugnard

Distribution



• De et par Nadège Prugnard • Création musicale Renaud Grémillon • Scénographie et complice artistique Générik Vapeur : Pierre Berthelot et Caty Avram • Collaboration artistique à la création des paysages sorciers Caroline Selig • Constructeurs Basile de Barbarin et Bruno Montlahuc • Sculpteur métal Pedro Fremy • Complices dramaturgiques Christian Giriat et Jean-Luc Guitton • Lumières et régie générale Xavier Ferreira de Lima, en alternance avec Rudy Muet • Son Christophe Rochon en alternance avec Serge Lewandowski • Production et diffusion J’aime beaucoup ce que vous faites : Christophe Paris et Jérôme Paris-Marty • Remerciements à Jean Asselmeyer • Cie Magma Performing Théâtre • Photo © JM Coubart

Performance dans l’espace public

Ceci n’est pas une pipe ni une introduction à la lecture de Karl Marx



Une performance pour l’espace public de Nadège Prugnard



Faut-il sortir son flingue et revendiquer une violence légitime face aux systèmes de domination capitaliste ? Doit-on passer à la lutte armée ? J’ai choisi de répondre à cette question par une lettre d’amour, une voix écrite pour un piano, un poème « sorcier » qui interroge la puissance et l’impuissance du langage à déjouer les violences du monde et qui inscrit l’amour comme seule « arme » pour tenir l’univers en joue. Feu ! c’est d’abord un tableau qui se fait devant nous dans l’espace public, une femme devant un micro, un piano qui va s’embraser, une parole ultime où viennent se dessiner par touches, avec des ventilos, des brumes pailletées, des pluies noires, les cheveux de Médée, des paysages oniriques, des effets sorciers. Nadège Prugnard

Distribution



• De et par Nadège Prugnard • Création musicale Renaud Grémillon • Scénographie et complice artistique Générik Vapeur : Pierre Berthelot et Caty Avram • Collaboration artistique à la création des paysages sorciers Caroline Selig • Constructeurs Basile de Barbarin et Bruno Montlahuc • Sculpteur métal Pedro Fremy • Complices dramaturgiques Christian Giriat et Jean-Luc Guitton • Lumières et régie générale Xavier Ferreira de Lima, en alternance avec Rudy Muet • Son Christophe Rochon en alternance avec Serge Lewandowski • Production et diffusion J’aime beaucoup ce que vous faites : Christophe Paris et Jérôme Paris-Marty • Remerciements à Jean Asselmeyer • Cie Magma Performing Théâtre • Photo © JM Coubart

Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-22 par