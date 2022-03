Feu Loubésien de la Saint Jean Loubès-Bernac Loubès-Bernac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Loubès-Bernac

Feu Loubésien de la Saint Jean Loubès-Bernac, 25 juin 2022, Loubès-Bernac. Feu Loubésien de la Saint Jean Loubès-Bernac

2022-06-25 20:00:00 – 2022-06-25

Loubès-Bernac Lot-et-Garonne EUR 10 10 Le comité des fêtes organise son feu Loubésien avec grillades et concert ” Tomorrow Band ” . Soirée suivie du feu nocturne de la Saint Jean. Le comité des fêtes organise son feu Loubésien avec grillades et concert ” Tomorrow Band ” . Soirée suivie du feu nocturne de la Saint Jean. Le comité des fêtes organise son feu Loubésien avec grillades et concert ” Tomorrow Band ” . Soirée suivie du feu nocturne de la Saint Jean. Tomorrow band

Loubès-Bernac

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Loubès-Bernac Autres Lieu Loubès-Bernac Adresse Ville Loubès-Bernac lieuville Loubès-Bernac Departement Lot-et-Garonne

Feu Loubésien de la Saint Jean Loubès-Bernac 2022-06-25 was last modified: by Feu Loubésien de la Saint Jean Loubès-Bernac Loubès-Bernac 25 juin 2022 Lot-et-Garonne Loubès-Bernac

Loubès-Bernac Lot-et-Garonne