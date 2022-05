FEU, LE FESTIVAL Gorcy Gorcy Catégories d’évènement: Gorcy

Meurthe-et-Moselle

FEU, LE FESTIVAL Gorcy, 5 juin 2022, Gorcy. FEU, LE FESTIVAL Rue Jean Joseph Labbé Parc Monique et Bernard Labbé Gorcy

2022-06-05 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-05 20:00:00 20:00:00 Rue Jean Joseph Labbé Parc Monique et Bernard Labbé

Gorcy Meurthe-et-Moselle Gorcy Grande fête du conte, avec la présence de conteurs et de cracheurs de feu, pour célébrer la fin du festival de contes en chaises longues.

Cette soirée festive marquera les imaginaires dans l’écrin du parc qui a accueilli de nombreuses balades contées. +33 6 77 71 38 79 Rue Jean Joseph Labbé Parc Monique et Bernard Labbé Gorcy

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Gorcy, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Gorcy Adresse Rue Jean Joseph Labbé Parc Monique et Bernard Labbé Ville Gorcy lieuville Rue Jean Joseph Labbé Parc Monique et Bernard Labbé Gorcy Departement Meurthe-et-Moselle

Gorcy Gorcy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gorcy/

FEU, LE FESTIVAL Gorcy 2022-06-05 was last modified: by FEU, LE FESTIVAL Gorcy Gorcy 5 juin 2022 Gorcy Meurthe-et-Moselle

Gorcy Meurthe-et-Moselle