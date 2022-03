Feu la Mère de Madame Théâtre du Chien Blanc, 7 avril 2022, Toulouse.

### Comédie de Boulevard **Dans le cadre du Printemps du Rire** Alors qu’Yvonne dort profondément au lever de rideau, elle est réveillée par la sonnerie de la porte d’entrée. Alors que tout les appelle à aller se coucher Lucien et Yvonne seront pris dans une spirale d’évènements qui fera dévier leur soirée vers un avenir inattendu… L’auteur propose, avec humour et dérision, un regard sur la vie de couple dans l’univers du théâtre de boulevard propre au début du 20e siècle. Les Amis de Monsieur vous entraînent avec joie et fantaisie dans cette comédie enlevée de Georges Feydeau. De Georges Feydeau Cie Les Amis de Monsieur Mise en scène : Corinne Calmels Avec : Clarisse Grandsire, Nicolas Guybianchi et Boris Pomier ### Plus d’infos [Site web](https://www.theatreduchienblanc.fr/) ![]() ### Infos pratiques Les 7, 8, 9 et 14, 15, 16 avril à 20h30 Durée : 1h

10€ / 9€ / 6€ / Carnets Pleins Feux

Théâtre du Chien Blanc 26 Rue du général Jean Compans, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



