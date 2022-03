FEU LA MERE DE MADAME Songeons, 4 mars 2022, Songeons.

FEU LA MERE DE MADAME Songeons

2022-03-04 20:00:00 – 2022-03-04 20:55:00

Songeons Oise Songeons

6 THÉÂTRE ; Feydeau dénonce la médiocrité de la vie bourgeoise, les mesquineries des couples, la jalousie, la bêtise et l’étroitesse d’esprit.Lucien, rentré tard du bal des Quat’z’Arts, réveille sa femme Yvonne, qui commence à lui faire une scène. La tempête passée, un valet de chambre sonne à la porte, au moment où les deux époux se couchent. Le messager est porteur d’une bien terrible nouvelle : la mère de Madame est morte.

Alors que tout le monde s’active pour se rendre chez la mère de Madame, le couple apprend que le valet vient de commettre une horrible méprise : il s’est trompé de personnes, c’est la mère des voisins qui est morte !

Le valet est vivement chassé et les deux époux repartent de plus belle dans une scène de ménage… Dans le cadre d’Itinérance en Pays de l’Oise du Théâtre du Beauvaisis ; Durée approximative : 55 min ; Public : Adulte

Théâtre de l’orage

Songeons

