Feu la mère de Madame Périgueux

2021-11-25 – 2021-11-26

Périgueux Dordogne Bois et Charbon continue d’interroger avec cette création l’humain pris dans les tourments d’un monde en perpétuelle mutation : apparences, jeunisme, rapports de classes…

