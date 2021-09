Méru Méru Méru, Oise Feu la mère de Madame Méru Méru Catégories d’évènement: Méru

Oise

Feu la mère de Madame Méru, 2 octobre 2021, Méru. Feu la mère de Madame 2021-10-02 20:30:00 – 2021-10-02 20:30:00

Méru Oise Méru 7 Théâtre de l’Orage

Une pièce de Georges Feydeau

Mise en scène Patrice Bousquet

Avec Claire Angenot, Patrice Bousquet, Guillaume Paulette, Delphine H

Création lumière et régie Hugo Couvreur

Costumes Agnès Liotte Feu la mère de Madame est une pièce de Georges Feydeau représentée pour la première fois le 15 novembre 1908 à la Comédie-Royale (Paris).

Lucien, rentré tard du bal des Quat’z’Arts, réveille sa femme Yvonne, qui commence à lui faire une scène. La tempête passée, un valet de chambre sonne à la porte, au moment où les deux époux se couchent. Le messager est porteur d’une bien terrible nouvelle : la mère de Madame est morte. Alors que tout le monde s’active pour se rendre chez la mère de Madame, le couple apprend que le valet vient de commettre une horrible méprise : il s’est trompé de personne, c’est la mère des voisins qui est morte !… Entrée en prévente Méruviens : 7 € / Non méruviens : 10 € / Sur place

