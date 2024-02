Feu la mère de madame Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Allauch, vendredi 22 mars 2024.

Feu la mère de madame Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Allauch Bouches-du-Rhône

La Ville d’Allauch vous propose de plonger dans l’univers burlesque et satirique de Feydeau en découvrant la pièce de théâtre éponyme Feu la mère Madame par la compagnie LAZARA, à l’espace Robert Ollive au Logis-Neuf, le vendredi 22 mars à 20h30.

Lucien rentre tard du bal des Quat’z’Arts et réveille maladroitement sa femme, Yvonne. Une querelle éclate prenant à parti la bonne, Annette. La tempête passée, leur nouveau valet de chambre, Joseph leur annonce une terrible nouvelle le décès de la mère de Madame.

Une comédie de mœurs en un acte, drôle, colorée et bien interprétée entre vaudeville et opéra-bouffe



Distribution Armand Giordani dans le rôle de Lucien, Léa Zatte interprète Yvonne, Yann Roussier est Joseph et Cécile Bonansea, Annette.

Mise en scène, décors et costumes Jean Goltier 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-22 20:30:00

Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Espace Culturel et Sportif Robert Ollive

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@allauch.com

L’événement Feu la mère de madame Allauch a été mis à jour le 2024-02-23 par Maison du Tourisme d’Allauch