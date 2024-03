FÊU – Fouad Boussouf Théâtre d’Orléans Orléans, mercredi 29 mai 2024.

FÊU – Fouad Boussouf Danser comme le feu crépite. Partager nos cultures hétéroclites et métissées. Chorégraphe venu du hip-hop, il réalise une œuvre incandescente pour dix danseuses. Mercredi 29 mai, 20h30 Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Début : 2024-05-29T20:30:00+02:00 – 2024-05-29T21:20:00+02:00

Fin : 2024-05-29T20:30:00+02:00 – 2024-05-29T21:20:00+02:00

Quoi de plus fondamental que le feu ? Venu du hip-hop, Fouad Boussouf porte une attention passionnée au rapport sensible et charnel à nos racines que partagent nos cultures hétéroclites et métissées.

Danser comme le feu crépite, qui jamais ne repose : avec onze danseuses Fouad Boussouf poursuit son exploration de l’énergie collective, de la communion au plateau, de la continuité du mouvement. Le feu explose, se calme pour aussitôt se tordre, se plier, se tendre, s’échapper en fumée. Il se tord. Il appelle l’orange, le rouge et le chaud, il appelle un cercle de corps suspendus et de postures incontrôlées. Respirer, souffler, expulser, crier, haleter, ne jamais poser les deux pieds au sol en même temps, sauter pour sentir la chute, et rejaillir, encore. Seules et toujours ensemble, les danseuses explorent une danse physique et terrestre qui consume, épuise, sans jamais cesser d’engendrer des élans renouvelés, des axes titubants que l’on dessine pour rester debout, et brûler encore.

Mer. 29 mai 20h30

Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Durée 50 minutes

