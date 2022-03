Feu follet Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Feu follet Caen, 29 mars 2022, Caen. Feu follet Place Saint-Sauveur Eglise du Vieux-Saint-Sauveur Caen

2022-03-29 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-08 19:00:00 19:00:00 Place Saint-Sauveur Eglise du Vieux-Saint-Sauveur

Caen Calvados Tom Nadam, Vincent Girard et Émile Orange investissent l’Eglise du Vieux saint sauveur du 29 mars au 08 avril.

Tom Nadam, Vincent Girard et Émile Orange investissent l'Eglise du Vieux saint sauveur du 29 mars au 08 avril.

Fraîchement diplômés de l'Ecole des Beaux-arts de Caen, ils décident avec Mathias Courtet de faire FEU FOLLET autour de leurs peintures. Ces trois peintres vivent à Caen et sont des figures emblématiques de la jeune scène artistique caennaise.Vernissage : vendredi 1er avril à 18h

Place Saint-Sauveur Eglise du Vieux-Saint-Sauveur Caen

