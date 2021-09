Feu ! Exposition de l’Espace des sciences Espace des sciences,Les Champs Libres, 16 novembre 2021, Rennes.

Feu ! Exposition de l’Espace des sciences

Espace des sciences, Les Champs Libres, le mardi 16 novembre à 17:00

Objet de fascination et de peur, le feu fait partie de la vie quotidienne de l’Homme depuis au moins 400 000 ans. Qu’est-ce que le feu ? Comment l’être humain l’a-t-il découvert et domestiqué ? Pourquoi n’arrive-t-on pas toujours à le dompter ? Dans cette belle exposition ludique, des jeux, des multimédias et des films vous permettent de (re)découvrir le feu et ses secrets mais aussi ses dangers, sous l’angle de la science : de sa maitrise aux techniques d’extinction, en passant par ses propriétés physiques, et les nouvelles technologies pour combattre les incendies. Si vous êtes malentendants, appareillés ou pas, nous pouvons vous prêter un casque d’amplification ou un collier magnétique. Il suffit de nous le demander lors de votre réservation à [accessibilite@leschampslibres.fr](mailto:accessibilite@leschampslibres.fr)

Tarifs : gratuit ou 4€ selon le taux d’invalidité ou plein tarif 6€, sur réservation.

Visite amplifiée et interprétée en LSF de l’exposition : Apprivoiser le feu – Comprendre le feu – Combattre le feu

Espace des sciences,Les Champs Libres 10 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T17:00:00 2021-11-16T18:00:00