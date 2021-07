Châtellerault différents lieux d'animation Châtellerault, Vienne Feu du 14 juillet différents lieux d’animation Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Feu du 14 juillet différents lieux d’animation, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Châtellerault. Feu du 14 juillet

différents lieux d’animation, le mercredi 14 juillet à 22:30

Venez découvrir le feu d’artifice qui vous transportera dans un voyage festif mêlant musiques de films , actuelles et musique symphonique dans un esprit festif, Au programme en autre : Audiomachine – Breath and Life – Imagine Dragons – Warriors – Muse – Feeling Good

libre dans la limite des places disponibles

artifices différents lieux d’animation centre 86100 chatellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T22:30:00 2021-07-14T22:50:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu différents lieux d'animation Adresse centre 86100 chatellerault Ville Châtellerault lieuville différents lieux d'animation Châtellerault