Feu de tout bois Saint-Gervais Genève, 9 septembre 2021-9 septembre 2021, Genève.

Feu de tout bois

du jeudi 9 septembre au samedi 11 septembre à Saint-Gervais Genève

C’est une forêt, mais du futur. Deux vieux copains y taillent le bout de gras. Ils ne se sont pas vus depuis quoi, deux ans ? C’est que Michel sort d’une expérience de deep mindfulness, il a raté pas mal de choses et notamment l’ascension de Taylor, propulsé aux portes du pouvoir avec son parti, lancé comme un gag. Par le truchement d’un mnemoprojecteur, sorte de beamer cheap matérialisant les souvenirs sous forme d’hologrammes hyper bien faits, les deux potes se mettent à jour. Il va sans dire que la forêt regorge d’une magie aussi superpuissante que mystérieuse… Déglingué comme pas permis mais ripoliné avec le plus grand sérieux, Feu de tout bois est un petit miracle de spectacle. On y survole pêle-mêle le débat démocratique, la sylvothérapie, la théorie des Pokémon™ logomorphes. Et bien sûr la magie du théâtre. Saugrenu et parfaitement sensé. **Conception** Antoine Defoort **Collaboration artistique** Lorette Moreau **Avec** Sofia Teillet, Alexandre Le Nours, Antoine Defoort et Arnaud Boulogne **Un accueil en coréalisation avec la Bâtie – Festival de Genève**

Plein tarif : CHF 30.- / Tarif réduit : CHF 20.- / Tarif spécial : CHF 15.- / Tarif festivalier : CHF 7.-

Imagine une forêt, mais du futur. Ajoute des copains un peu zinzins qui causent de choses poétiques et sérieuses. Donne-leur de la magie. Tu es encore loin de la vérité.

Saint-Gervais Genève Rue du Temple 5, 1201 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T19:00:00 2021-09-09T20:20:00;2021-09-10T21:00:00 2021-09-10T22:20:00;2021-09-11T21:00:00 2021-09-11T22:20:00