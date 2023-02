Feu de Tchénivrié Orbey Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Orbey

Feu de Tchénivrié, 11 février 2023, Orbey . Feu de Tchénivrié Le Faudé Orbey Haut-Rhin

2023-02-11 18:00:00 – 2023-02-11 23:00:00 Orbey

Haut-Rhin Fête traditionnelle païenne annonciatrice du printemps. Les sapins sont brûlés, purifiant la nature et marquant ainsi le début de la fin de l’hiver. Venez participer à cette tradition séculaire dans une ambiance conviviale! +33 3 89 71 20 07 Orbey

