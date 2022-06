Feu de Saint Jean : repas et soirée Penne-d’Agenais Penne-d'Agenais Catégories d’évènement: 47140

Penne-d'Agenais

Feu de Saint Jean : repas et soirée Penne-d’Agenais, 25 juin 2022, Penne-d'Agenais. Feu de Saint Jean : repas et soirée Penne-d’Agenais

2022-06-25 – 2022-06-25

Penne-d’Agenais 47140 13 13 EUR L’association La Pennoise vous propose un repas et une soirée avec DJ au bord du Lot.

Au menu une entrée, moules frites en plat et pour terminer le repas un dessert.

Penne-d’Agenais

