Vosges Bussang 12 EUR Feu de Saint-Jean sur la place de la Mouline organisé par « l’Olympe Club Bussenet » (OCB). Animation et restauration à partir de 19h, mise à feu de la chavande à 22h30. Menu à 12€, réservations par téléphone. +33 6 03 08 80 04 Pixabay

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

