Feu de Saint-Jean Bannalec Bannalec Catégories d’évènement: Bannalec

Finistère

Feu de Saint-Jean Bannalec, 9 juillet 2022, Bannalec. Feu de Saint-Jean Bannalec

2022-07-09 20:30:00 – 2022-07-09 00:00:00

Bannalec Finistère Bannalec Le Comité de Jumelage Bannalec-Castleisland (Irlande) organise son traditionnel feu de St Jean.

Animation musicale de musique traditionnelle bretonne et irlandaise. Restauration sur place (galettes-saucisses). Feu à partir de 23h. bernard.milliere@orange.fr +33 6 37 65 87 66 Le Comité de Jumelage Bannalec-Castleisland (Irlande) organise son traditionnel feu de St Jean.

Animation musicale de musique traditionnelle bretonne et irlandaise. Restauration sur place (galettes-saucisses). Feu à partir de 23h. Bannalec

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bannalec, Finistère Autres Lieu Bannalec Adresse Ville Bannalec lieuville Bannalec Departement Finistère

Bannalec Bannalec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bannalec/

Feu de Saint-Jean Bannalec 2022-07-09 was last modified: by Feu de Saint-Jean Bannalec Bannalec 9 juillet 2022 Bannalec finistère

Bannalec Finistère